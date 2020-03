Coronavirus: sindacati, Ama ha garantito bollettino periodico su sanificazioni e regole chiare (2)

- Da Ama, riferiscono sempre i sindacati, è stato garantito a breve un piano di riorganizzazione dei servizi in base alle attuali esigenze (riduzione delle attività non necessarie, rimodulazione o ad esempio riduzione dell'utilizzo del lavoro domenicale non necessario). "Noi - proseguono Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel Roma e Lazio - abbiamo ribadito la necessità di chiudere i centri di raccolta e i cimiteri, ridurre il lavoro domenicale e limitarsi ai servizi incomprimibili". I sindacati riconoscono i passi in avanti, ma attaccano su un punto: "È inaccettabile - scrive - che Ama continua a fare nel non voler riaprire le docce. Un argomento che ha portato a un vero e proprio scontro durante il tavolo, e su cui l'azienda non dà spiegazioni all'altezza. Un errore e una vera e propria punizione per lavoratori che, in settimane così difficili e con l'apprensione generale che si è generata, dovranno mantenere in piedi i servizi pubblici. Su questo torneremo in tutte le sedi a pretendere il ripristino". (Com)