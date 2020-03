Coronavirus: Di Maio, Italia è ormai modello nella gestione della crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Prima sconfiggeremo questo virus e prima potremo uscire dalla crisi. Oggi è un giorno importantissimo perché sono 159 anni dall’Unità d’Italia per dimostrare che questo paese è sempre più unito e forte. Il verde della nostra bandiera contiene la speranza di poter uscire da questa crisi ancora più forti di prima, contiene l’orgoglio del paese per quello che stiamo facendo, per come ci stiamo comportando come italiani e per il modello che stiamo elaborando e che può servire agli altri paesi a salvare le vite ai propri concittadini”, ha concluso Di Maio. (Sic)