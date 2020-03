Coronavirus: sabato 7 persone denunciate a Gallarate (Va) per inosservanza divieto di circolare

- A Gallarate (Va), nella giornata di sabato scorso 7 persone sono state trovate al di fuori della propria abitazione senza un giustificato motivo e sono state denunciate per la violazione dell’art. 650 del codice penale. Ma a R.F., cinquantaduenne di Gallarate, O.I., quarantenne ucraina e K.E.W., cittadino marocchino residente a Casorate Sempione, evidentemente non bastava solo quella sanzione; gli uomini delle Volanti, infatti, sono intervenuti sabato sera in via Ferni, a seguito di una segnalazione telepfonica er urla in strada. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il cittadino marocchino, pluripregiudicato, che inveiva urlando nei confronti del cinquantaduenne italiano, accusandolo di volerlo accoltellare e di aver picchiato la sua compagna ucraina, lì presente. Quest’ultima – palesemente ubriaca – una volta avvicinatasi agli agenti ha consegnato loro un coltello da cucina, che ha estratto dal proprio cappotto, riferendo che era stato portato dall’italiano che se ne era disfato all’arrivo dei poliziotti. Una volta calmati gli animi (con non poca difficoltà) gli agenti hanno sentito le versioni dei presenti, estremamente contrastanti tra di loro. Di certo il motivo del contendere era la gelosia dell’italiano per la donna, sua convivente, e amica del marocchino; ma le certezze si sono fermate a questo e al fatto che R.F. ha portato fuori dalla propria abitazione il coltello recuperato dagli agenti. Al termine dell’intervento, pertanto, tutti sono stati denunciati per la violazione dell’art. 650 c.p.; all’italiano è stato contestato altresì il porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e il marocchino, regolarmente residente sul territorio nazionale, è stato sanzionato per non aver portato al seguito i documenti identificativi. La donna, a causa del palese stato di ubriachezza in cui versava in luogo pubblico, verrà sanzionata amministrativamente. (segue) (Com)