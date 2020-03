Coronavirus: sabato 7 persone denunciate a Gallarate (Va) per inosservanza divieto di circolare (2)

- Dopo una domenica relativamente tranquilla il lunedì si è rivelato invece denso di attività per i poliziotti del Commissariato; alle 9.00 del mattino, infatti, la Volante è intervenuta in via Manzoni, presso la filiale della Unicredit, per un uomo molesto, che aveva iniziato una lite verbale con alcuni clienti che stavano facendo regolarmente la fila, pretendendo di entrare prima degli altri. In un primo momento la pattuglia è riuscita ad allontanare il soggetto che comunque risultava essersi recato in banca per un valido motivo, dato che doveva ritirare il contante necessario per il proprio sostentamento, ma dopo circa un'ora il giovane marocchino si è nuovamente presentato presso la filiale con lo stesso fare molesto. In tale occasione il direttore della banca ha riferito agli agenti che il soggetto aveva posto in essere comportamenti quantomeno inopportuni dal punto di vista sanitario e che per tale motivo avrebbe chiuso la filiale per una prudente sanificazione. Rintracciato immediatamente, il giovane è stato redarguito dagli agenti che gli hanno anche notificato un avviso orale emesso dal Questore di Varese in data 12 marzo per sue precedenti intemperanze. La giornata delle volanti si è chiusa nella tarda serata di ieri con ulteriore due denunce nei confronti di due ventenni che gironzolavano al confine tra Gallarate e Cavaria senza alcun valido motivo. Uno dei due è stato inoltre trovato in possesso di alcuni grammi di verosimile cannabis sativa, e per tale motivo verrà segnalato alla Prefettura di Varese quale assuntore di sostanze stupefacenti. (Com)