Coronavirus: Ronghi (Cnal) governo impone tetti di spesa, molti resteranno fuori dal sostegno

- “In attesa del testo definitivo, la manovra economica per far fronte alla crisi approvata dal governo fa arrabbiare imprese, lavoratori e partite iva, particolarmente nel Sud dove già era in essere la crisi economica". Lo ha dichiarato il segretario generale Cnal, Salvatore Ronghi. “La prima assurdità che emerge dal provvedimento - ha continuato Ronghi - è il 'tetto di spesa' imposto su tutte le misure economiche. Ciò significa che chi arriva in ritardo nella presentazione della richiesta di sostegno non otterrà nulla. Ciò riguarda anche la cassa integrazione. Le risorse appostate per la cassa integrazione e per gli aiuti alle imprese sono palesemente insufficienti e da il segnale di come il governo Conte agisca con approssimazione, ignorando la reale crisi che sta vivendo il mondo del lavoro, imprese e lavoratori”, ha concluso il segretario generale Cnal. (Ren)