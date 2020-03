Coronavirus: Coldiretti, a Napoli cibo contadino con consegne a domicilio

- Con l’emergenza coronavirus è partito il servizio di consegna a domicilio di cibo direttamente dagli agricoltori della rete Campagna amica della Campania. L’iniziativa di Coldiretti prende il via dalla città di Napoli, ma con l’obiettivo di servire le principali città della regione. I cittadini potranno contattare le aziende agricole e prenotare la spesa che sarà consegnata presso l’abitazione. Le consegne verranno effettuate nel rispetto dell’ordinanza della Regione Campania, attraverso il confezionamento degli alimenti. Inoltre gli operatori addetti alle consegne utilizzeranno la profilassi per la prevenzione, con l’utilizzo di guanti e mascherine. Gli elenchi delle aziende agricole che hanno attivato la consegna a domicilio sono in costante aggiornamento e consultabili sulla pagina facebook di Campagna amica Campania. In merito Coldiretti Campania ha dichiarato: "L’iniziativa ha l’obiettivo di continuare a fornire cibo sano ai cittadini, che con la loro scelta di consumo possono sostenere l’agricoltura italiana in un momento di grave difficoltà, a causa delle speculazioni in corso sui prezzi. È un atto vile quello di chi approfitta di una disgrazia per strozzare le imprese agricole, che continuano a lavorare per garantire le forniture di alimenti. Il messaggio ai cittadini è scegliere e pretendere prodotti italiani, una campagna lanciata da Coldiretti con lo slogan #Mangiaitaliano". (segue) (Ren)