Coronavirus: D'Amato, firmata ordinanza, al via domani Covid 3 hospital a Casal Palocco

- È stata firmata l'ordinanza, "da domani parte il Covid 3 hospital di Casal Palocco con i primi 12 posti di terapia intensiva. È inoltre partito questa mattina con il trasferimento dei primi 10 pazienti positivi, il Covid 5 hospital presso il policlinico Umberto I - presidio George Eastman". Lo comunica, in una nota, l'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "I pazienti trasferiti, tutti positivi - spiega D'Amato - vengono dalla Asl di Frosinone e dall'azienda ospedaliera Sant'Andrea. Entra in campo anche l'ospedale militare del Celio che, nell'ambito di un protocollo d'intesa con l'Istituto Spallanzani, ha dato la disponibilità ad accogliere pazienti e voglio ringraziare l'Esercito per la collaborazione ed il supporto che ci sta dando". Nell'ordinanza anche la nuova app della Regione "Lazio Doctor covid" in collaborazione con i medici di medicina generale, che permetterà un rapido ed immediato monitoraggio delle persone che si trovano in sorveglianza domiciliare.(Com)