Burundi: Unhcr chiede 290 milioni di dollari per sostenere rifugiati nei paesi limitrofi

- L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha lanciato un appello per la raccolta di 290 milioni di dollari da destinare all'assistenza di oltre 300 mila burundesi rifugiati nei paesi confinanti. È quanto prevede il Piano regionale di risposta alla crisi di rifugiati dal Burundi, che nell'arco del 2020 mira a garantire aiuti essenziali a circa 326 mila rifugiati bisognosi di alloggio, assistenza sanitaria e istruzione. Lo riferisce l'Unhcr in una nota. "La situazione in Burundi rimane complessa. Sebbene le condizioni di sicurezza generale siano migliorate, permangono considerevoli preoccupazioni in materia di diritti umani", ha dichiarato Clementine Nkweta Salami, direttrice dell'ufficio regionale dell'Unhcr per l'Africa orientale e il Corno d'Africa. "Ogni mese, centinaia di richiedenti asilo burundesi continuano ad arrivare in tutta la regione", ha aggiunto. Quando la crisi in corso in Burundi sta ormai per entrare nel suo sesto anno, sono circa 367 mila i rifugiati burundesi accolti con generosità da Tanzania (168 mila), Rwanda (73 mila), Uganda (48 mila) e Repubblica democratica del Congo (47 mila). (segue) (Com)