Burundi: Unhcr chiede 290 milioni di dollari per sostenere rifugiati nei paesi limitrofi (2)

- Sebbene alcuni rifugiati burundesi stiano scegliendo di fare ritorno nel proprio paese, al momento l'Unhcr e i partner non stanno incoraggiando tale opzione. L'agenzia, prosegue la nota, sta lavorando con i governi della regione per assistere coloro che indicano di aver fatto una scelta libera e consapevole di ritornare volontariamente. La maggioranza dei rifugiati burundesi continuerà tuttavia a necessitare di protezione internazionale per il tempo a venire. Il Piano regionale di risposta alla crisi di rifugiati dal Burundi per il 2020 mira, in particolare, a favorire l'inclusione dei rifugiati nei sistemi nazionali e assicurare la fornitura di servizi integrati all'interno delle comunità di accoglienza. Esso intende, inoltre, promuovere l'autosufficienza dei rifugiati e offrire loro opportunità di contribuire allo sviluppo dei paesi che li accolgono. Nel 2019, quello rivolto alla crisi in Burundi ha continuato a essere uno dei programmi di intervento a sostegno di rifugiati meno finanziato al mondo, con un deficit di finanziamento del 72 per cento su 293 milioni di dollari necessari. Le gravi conseguenze di tale sotto-finanziamento si sono fatte sentire in tutti i settori, tra i quali alloggio, salute e istruzione. (Com)