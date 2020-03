Coronavirus: Fornaro (Leu), Ue e Bce facciano la loro parte

- Con il decreto sulle misure economiche per contrastare gli effetti della diffusione del Coronavirus, il governo "sta facendo il possibile mettendo in campo misure a difesa dei soggetti più esposti e colpiti dalla crisi". Lo sottolinea in una nota il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. "Ora tocca all'Unione europea e alla Bce fare la propria parte, perché senza uno sforzo straordinario e collettivo non sarà possibile evitare effetti devastanti sull'economia. La Bce - conclude - deve comportarsi come una vera banca centrale e non come semplice garante degli equilibri finanziari: può e deve fare di più". (Com)