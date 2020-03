Algeria: coronavirus, chiuse mosche e luoghi di culto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo algerino ha annunciato oggi la chiusura di moschee e luoghi di culto in tutto il paese per far fronte alla diffusione del nuovo coronavirus, responsabile della Covid-19. Lo ha annunciato oggi Youcef Belmahdi, ministro degli Affari religiosi. La decisione è stata presa durante la riunione del comitato ministeriale della Fatwa, che seguirà da vicino gli sviluppi della situazione. L'Algeria conta attualmente 60 casi confermati di contagio e quattro morti, secondo il ministero della Salute. (Ala)