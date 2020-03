Albania: Rama, Ue non applichi ai Balcani le limitazioni a esportazioni di materiali sanitari

- I Balcani occidentali non dovranno essere soggetti ai limiti imposti dall'Unione europea per l'esportazione al di fuori dei suoi paesi membri di materiali sanitari. Lo ha affermato il premier albanesi Edi Rama, annunciando che di questo avrebbe parlato con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in una conversazione telefonica. "Non dovrebbe succedere in alcun modo che i Balcani occidentali vengano esclusi dall'accesso a questi materiali che sono essenziali per la salute dei nostri popoli", ha detto Rama, in un video messaggio rivolto ai cittadini sulla situazione venutasi a creare a causa della pandemia di coronavirus. Il premier ha poi fatto sapere che "se ci sarà bisogno, abbiamo concordato un'iniziativa regionale, ovvero rivolgerci in gruppo a Bruxelles, tutti e sei i paesi dei Balcani occidentali". (Alt)