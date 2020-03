Coronavirus: Senegal sospende voli da e per Francia, Spagna, Marocco e Mauritania

- La compagnia Air Senegal ha annunciato la sospensione di tutti i suoi voli da e per Francia, Spagna, Marocco e Mauritania per prevenire la diffusione dei contagi da coronavirus nel paese. La misura, si legge in una nota della compagnia di bandiera senegalese, entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte di mercoledì 18 marzo per una durata di 30 giorni. In precedenza lo stesso provvedimento era stato preso nei confronti di Italia, Belgio, Portogallo, Algeria e Tunisia. La misura è stata presa dopo che ieri le autorità di Dakar hanno confermato il 27mo caso di contagio, un francese di 67 anni arrivato dalla Francia lo scorso 7 marzo. L'uomo era confinato. Nessun decesso è stato segnalato fino ad oggi. (Res)