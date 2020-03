Coronavirus: Nigeria, dimesso cittadino italiano entrato in contatto con connazionale positivo

- Le autorità sanitarie della Nigeria hanno disposto la fine dell'isolamento per il cittadino italiano che era entrato in contatto con il connazionale risultato positivo al coronavirus in Nigeria lo scorso 27 febbraio. Lo ha annunciato ai media locali il ministro della Sanità, Osagie Ehanire, precisando che ora tutte le persone che erano entrate in contatto con l'uomo (circa 40) hanno concluso il periodo di quarantena senza registrare sintomi e possono quindi ritornare alla loro vita sociale. La Nigeria ha confermato il suo primo caso di coronavirus lo scorso 27 febbraio, che è stato anche il primo caso registrato in Africa sub-sahariana: si tratta di un cittadino italiano arrivato a Lagos lo scorso 24 febbraio proveniente da Milano a bordo di un volo della Turkish Airlines che ha fatto scalo ad Istanbul, per poi trasferirsi nel vicino stato di Ogun dove è rimasto per quasi due giorni interi prima di essere isolato. L'uomo, ricoverato in un ospedale del distretto di Yaba, lavora come fornitore per l’azienda produttrice di cemento Lafarge Africa, con sede a Lagos. (Res)