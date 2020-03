Coronavirus: Gelmini (FI), cancellare tasse per pmi che non fatturano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, insiste nel chiedere la cancellazione delle tasse per le pmi: "Bene il fondo di garanzia da 1,2 miliardi per le piccole e medie imprese, fortemente voluto da Forza Italia - scrive su Twitter -. Ma i versamenti delle ritenute non vanno solo sospesi per qualche mese, vanno completamente cancellati. Le pmi che non fatturano in questo periodo non devono pagare tasse. Governo sveglia".(Rin)