Alitalia: De Micheli, vettore strategico per destino nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, la crisi epidemiologica in corso è un'esperienza che conferma come Alitalia sia un vettore "strategico per il destino del nostro Paese sotto tanti punti di vista". Intervenendo a Rainws24 la titolare del Mit ha precisato che "abbiamo bisogno della nostra compagnia di bandiera". Ad esempio sul fronte del rientro degli italiani dall'estero "Alitalia si sta applicando con una dedizione da compagnia di bandiera", ha sottolineato De Micheli. (Rin)