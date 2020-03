Coronavirus: Coldiretti, un terzo export alimentare italiano passa da frontiere Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Varca i confini dell’Unione europea oltre un terzo (il 37 per cento) dell’export agroalimentare made in Italy, pari a un valore superiore a 16,3 miliardi di euro, in aumento del 13 per cento nel 2019. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione della chiusura delle frontiere esterne dell’Unione europea, che - sottolinea l'associazione - non deve ostacolare però la circolazioni delle merci. Il principale cliente del made in Italy fuori dai confini comunitari – sottolinea la Coldiretti - sono di gran lunga gli Stati Uniti con un valore di 4,7 miliardi, nonostante l’applicazione dei dazi. Il prodotto più esportato - precisa la Coldiretti - è il vino ma vanno forti anche i formaggi, i salumi, l’olio di oliva e l’ortofrutta. La tenuta delle esportazioni è importante dopo la campagna di disinformazione, gli attacchi strumentali e la concorrenza sleale che ha portato alcuni Paesi - denuncia la Coldiretti - a richiedere addirittura insensate certificazioni sanitarie "virus free" su merci alimentari provenienti dall’Italia. Questa strumentale richiesta ha portato - spiega la Coldiretti - addirittura il ministero degli Esteri ad aprire un indirizzo di posta elettronica (coronavirus.merci@esteri.it) dove segnalare restrizioni e discriminazioni verso i prodotti italiani. (segue) (Com)