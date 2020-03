Coronavirus: Coldiretti, un terzo export alimentare italiano passa da frontiere Ue (2)

- In questo contesto - sottolinea la Coldiretti - è stato positivamente accolto il nostro appello a garantire la libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione europea con il blocco alle frontiere, a causa dei limiti posti da un numero crescente di Paesi europei. Nelle linee guida presentate dalla Commissione agli Stati membri sulle misure di gestione delle frontiere connesse alla salute nel contesto dell'emergenza Covid-19 si sottolinea infatti che - precisa la Coldiretti - "la libera circolazione delle merci e fondamentale" e "ciò è particolarmente cruciale per i beni essenziali come le forniture alimentari e le forniture mediche e protettive” e per questo "le misure di controllo non dovrebbero causare gravi interruzioni delle catene di approvvigionamento dei servizi essenziali di interesse generale e delle economie nazionali e dell'economia dell'Ue nel suo insieme". "Si tratta - ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento alle difficoltà poste in molti confini, dal Brennero dell’Austria fino alla Slovenia - di un pronunciamento fortemente atteso dopo che le decisioni unilaterali di molti Stati membri hanno pregiudicato le consegne all’estero con gravi danni soprattutto per prodotti alimentari deperibili". (Com)