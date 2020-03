Coronavirus: Figliomeni (Fd'I), Roma si attivi per aiuti ai senzatetto

- "Da tempo denunciamo la grave carenza assistenziale delle istituzioni capitoline nei confronti dei tanti senzatetto. Una situazione che in tempi di coronavirus è peggiorata. Dobbiamo chiederci come faranno queste persone, senza un’abitazione, ad affrontare un potenziale isolamento". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, vice presidente dell’assemblea capitolina e responsabile nazionale di Fratelli d’Italia per le politiche sociali. "L’amministrazione Raggi mette a disposizione un numero inadeguato di posti letto per l’accoglienza e buona parte del lavoro di assistenza ricade come sempre sulle spalle di associazioni di volontariato laico e religioso, che in questi giorni accusano grandi difficoltà gestionali. Diversi operatori del settore ci stanno facendo delle segnalazioni in merito, in netto contrasto con gli annunci dell’amministrazione pentastellata che parla di massimo impegno. Per queste persone che vivono ai limiti, c’è molta difficoltà ad adeguarsi alle norme igieniche previste per non parlare dell’impossibilità a reperire dispositivi di protezione - continua Figliomeni -. Chiediamo all’amministrazione Raggi di interloquire con le diverse associazioni, mettendo in piedi repentinamente attraverso gli uffici comunali preposti, dei supporti specifici per aiutare i senzatetto. Bisogna predisporre dei luoghi di autoisolamento per le persone che dovessero risultare positive al virus, dotando inoltre i centri di accoglienza, luoghi in genere affollati e promiscui, di gel sanificanti, mascherine, guanti, intensificando le pulizie degli ambienti. L’emergenza sta cambiando la nostra vita, ma ciò non deve portarci ad escludere chi vive ai margini della società", conclude il consigliere di Fratelli d'Italia. (Com)