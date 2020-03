India: coronavirus, Moody’s abbassa stima di crescita per il 2020 al 5,3 per cento

- L’agenzia di rating statunitense Moody’s Investors Service, per la seconda volta in un mese, ha corretto al ribasso la previsione sulla crescita economica dell’India nel 2020 al 5,3 per cento, a causa della pandemia di coronavirus. A febbraio, nell’aggiornamento al “Global Macro Outlook”, la stima era stata tagliata al 5,4 per cento, dalla precedente del 6,6 per cento. La previsione del 2021, già abbassata dal 6,7 per cento, è stata confermata al 5,8 per cento. Le stime di Moody’s sono relative all’anno solare; l’anno fiscale indiano inizia il primo aprile. Secondo l’agenzia di rating, l’emergenza sanitaria aggrava la debolezza della domanda e i problemi nella catena dell’approvvigionamento a livello globale. Numerosi governi e banche centrali hanno annunciato politiche compensative, tra le quali incentivi fiscali, riduzioni dei tassi di interesse e tolleranza normativa; tuttavia, l’allentamento incontra dei limiti nelle misure di contenimento del virus. A ciò si aggiunge lo shock petrolifero. (segue) (Inn)