India: coronavirus, Moody’s abbassa stima di crescita per il 2020 al 5,3 per cento (2)

- Anche il governatore della Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, Shaktikanta Das, ha ammesso ieri in una conferenza stampa che l’economia indiana, benché relativamente isolata dalla catena del valore globale, subirà l’impatto negativo del coronavirus, che rallenterà ulteriormente la domanda. Il banchiere ha assicurato che l’istituto dispone di numerosi strumenti di politica monetaria per mitigare gli effetti dell’epidemia, come lo swap di valuta e le operazioni pronti contro termine. Le decisioni sui tassi di interesse verranno prese nella prossima riunione del Comitato di politica monetaria, ad aprile, e il governatore non ha escluso alcuna possibilità. (segue) (Inn)