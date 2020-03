India: coronavirus, Moody’s abbassa stima di crescita per il 2020 al 5,3 per cento (3)

- Nell’ultima riunione bimestrale, del 4-6 febbraio, il Comitato ha lasciato invariati i tassi di interesse (al 5,15 per cento il tasso repo e al 4,9 il reverse repo) e mantenuto un orientamento “accomodante” mentre ha corretto al rialzo le previsioni di inflazione: 6,5 per cento nel quarto trimestre del 2019-20, 5-5,4 per cento nel primo semestre del 2020-21, 3,2 per cento nel terzo trimestre del 2020-21. È stata confermata la stima del cinque per cento per l’anno fiscale in corso, mentre per l’esercizio 2020-21 è stata ipotizzata una crescita del sei per cento, nonostante i rischi di ribasso per l’economia globale dovuti al coronavirus. (Inn)