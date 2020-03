Coronavirus: Us charitable trust sostiene il policlinico Gemelli, finanzierà attrezzature

- Us charitable trust e fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli IRCCS hanno stretto un accordo attraverso il quale Us charitable trust sosterrà gli sforzi che il policlinico Gemelli sta facendo per assicurare cure e assistenza alle persone colpite dall'epidemia Covid-19. "La collaborazione - spiega il policlinico in una nota - nasce dalla comune radice cattolica di entrambe le istituzioni e dalla missione condivisa di portare sollievo e cura alla popolazione italiana, fronteggiando il bisogno crescente di cure che questo evento straordinario ha generato". In base all'accordo stipulato Us charitable trust sosterrà gli investimenti in attrezzature e materiali che il Gemelli sta realizzando su più fronti e contribuirà ai maggiori oneri di gestione che questa grave fase emergenziale comporta per la fondazione.A partire dalla emergenza Covid, Us charitable trust sosterrà il centro delle malattie infettive della fondazione Gemelli potenziandone la capacità di risposta ai rischi della crescita di fenomeni epidemici. Il centro sarà intitolato a "Leon Roosevelt Edwards". (segue) (Com)