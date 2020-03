Ambiente: Fondazione Omd, A Milano l'inverno 2019/20 il più caldo degli ultimi 123 anni

- Con una temperatura media di 8 °C, superiore di 3.5 °C al Clino, il valore tipico del trentennio di riferimento, l'inverno meteorologico è stato il più caldo degli ultimi 123 anni a Milano. Secondo le rilevazioni dalla Fondazione Omd – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, in particolare della centralina di Milano Centro (presso la sede centrale dell'Università degli Studi), tutti e tre i mesi della stagione compresa tra il 1° dicembre 2019 e il 29 febbraio 2020 sono stati caratterizzati da valori ben al di sopra della norma. Se la temperatura media di gennaio, 6.3 °C, ha superato di 2.7 °C quella tipica del periodo, addirittura dicembre e febbraio sono stati i più caldi di sempre, rispettivamente con una media di 7.6 °C (contro i 4.3 °C del Clino) e di 10 °C (5.6 °C quella di riferimento). Natale, in particolare, è stato il giorno con il maggiore scostamento della temperatura media dalla norma: 11.3 °C contro i 3.4 °C del Clino. Anche la media delle temperature massime (11.4 °C) e quella delle temperature minime (5.1 °C) sono state le più elevate di sempre: quelle tipiche del periodo sono rispettivamente 8.0 e 1.8 °C. (segue) (Com)