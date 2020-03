Georgia: coronavirus, premier Gakharia annuncia misure di assistenza ai pensionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministeri dell’Economia e della Sanità, insieme alle Poste georgiane, costituiranno un meccanismo congiunto per assistere i soggetti socialmente vulnerabili e i pensionati di età superiore ai 70 anni a causa dell’emergenza del coronavirus. Lo ha detto il premier georgiano, Giorgi Gakharia, secondo cui è di importanza fondamentale prendersi cura delle persone anziane. “La raccomandazione del governo per i cittadini di età superiore ai 70 anni è di restare in isolamento volontario. Questo è di fondamentale importanza e tutti dobbiamo capire che è un nostro dovere", ha affermato Gakharia. Il primo ministro ha esortato i cittadini a mostrare responsabilità civile, poiché questa sfida non può essere gestita solo dal governo. “Vorrei sottolineare che non vi è motivo di allarmarsi, poiché abbiamo agito in modo molto efficiente e continueremo ad agire in modo da rispondere in modo appropriato alle sfide nella fase di diffusione del virus", ha affermato Gakharia. (Res)