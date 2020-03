Carceri: Beneduci (Osapp), a Melfi dopo la rivolta torna la legalità

- "Questa mattina alle ore 7, da parte dei reparti di polizia penitenziaria, si è conclusa una vasta operazione per il trasferimento di alcuni detenuti più facinorosi, dalla casa circondariale di Melfi ad altre sedi penitenziarie". Lo ha fatto sapere in una nota il segretario generale Osapp, Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria, Leo Beneduci. "Le condizioni del carcere di Melfi - ha proseguito Beneduci - dovrebbero essere ritornate nuovamente nell’alveo dei principi di ordine, sicurezza e legalità, anche se dobbiamo constatare che per raggiungere tale scopo sono servite maggiormente le segnalazioni e gli appelli del sindacato piuttosto che le verifiche e le puntuali disamine dei fatti gravi all’interno dell’istituto da parte del Provveditorato regionale di Bari e degli organi dell’amministrazione penitenziaria centrale in Roma". "Peraltro - ha concluso il segretario Osapp - ancora permangono nella struttura penitenziaria dissidi e sovrapposizioni tra i vertici interni che, potendo nuovamente incidere sulla funzionalità del carcere suggeriscono un concreto intervento, pena ulteriori rischi anche per la sicurezza, finalizzati all’avvicendamento di tali organi". (Ren)