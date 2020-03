Coronavirus: Mulè (FI), ogni volta che Italia chiama Berlusconi risponde

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, afferma in una nota: "Stare dalla parte degli italiani senza se e senza distinzione di bandiera politica: tutti noi di Forza Italia stiamo lavorando con responsabilità in questa direzione. La donazione di 10 milioni di Silvio Berlusconi è non solo l’ennesimo atto di generosità di un grande italiano ma la dimostrazione che ogni volta che l’Italia chiama il nostro Presidente risponde". Per Mulè, "chi rappresenta Forza Italia in Parlamento, dopo aver trasferito al governo soluzioni per affrontare l’emergenza, lavora adesso per migliorare il decreto che in alcuni parti andrà riscritto. Ma la crisi si supera anche se si ha la capacità di guardare oltre: è il momento di chiedere e ottenere che l’Europa utilizzi le centinaia di miliardi del Mes, il meccanismo di stabilità o fondo salvastati, per finanziare investimenti. Con procedure semplici e immediate. Perché - conclude - quando l’Italia supererà l’emergenza economica avrà bisogno immediato di una cura ricostituente". (Com)