Coronavirus: Di Maio, in questo momento anniversario Unità d’Italia va oltre semplice ricorrenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mai come in questo momento l’anniversario dell’Unità d’Italia va oltre una semplice ricorrenza. Lo ha dichiarato in un messaggio sui social network il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. Facendo riferimento all’epidemia di coronavirus che sta colpendo il Paese e agli sforzi dell'Italia per arginare la crisi, il ministro ha dichiarato: "Abbiamo ancora tanta strada davanti per dimostrare al mondo intero come il nostro paese sia unito, da nord a sud. Mai come in questo momento dobbiamo dimostrare di essere un paese forte e unito". Di Maio ha infine ricordato: "Oggi il verde del nostro tricolore acquisisce un significato ancora più importante, quel verde rappresenta la speranza di riuscire a farcela. Orgoglioso del nostro Paese è della nostra gente".(Res)