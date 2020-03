Coronavirus: Piemonte e Liguria, bando di Compagnia di San Paolo per il terzo settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito delle iniziative a carattere emergenziale per il coronavirus la Fondazione Compagnia di San Paolo ha pubblicato il bando “Insieme andrà tutto bene” per la promozione di attività a favore di persone fragili, di minori e di famiglie in situazione di difficoltà. Nello specifico l’obiettivo è contribuire a ridurre in Piemonte e in Liguria i disagi sociali collegati alla diffusione del virus COVID-19 e alle restrizioni connesse con le misure per il contrasto e il contenimento del suo diffondersi. Il bando si rivolge a enti del Terzo settore ed enti religiosi che realizzano le proprie attività in Piemonte e in Liguria. Si tratta di progetti con contributo massimo erogabile di 25mila euro ciascuno, per un finanziamento di 500mila euro complessivi. Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro il 22 marzo 2020 e verranno considerate in via prioritaria proposte che prevedano la collaborazione tra diversi enti del Terzo settore e tra enti del Terzo settore ed istituzioni pubbliche. A coloro che presentano domanda viene richiesto di dimostrare come l’intervento verrà realizzato in coerenza, sinergia e complementarietà con le azioni e i servizi programmati e dispiegati sul territorio dalle istituzioni pubbliche (ad esempio, da Comuni, Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali). Sarà considerato elemento premiante che intervento proposto sia incluso nel quadro di azioni a regia comunale e/o intercomunale in risposta all’emergenza. (segue) (Rpi)