Coronavirus: Cirillo (Fd'I), a Boscoreale (Na) ennesima debacle dell'amministrazione

- "Anche sull'emergenza coronavirus, l'amministrazione comunale di Boscoreale è fallimentare, a cominciare dalle infelici dichiarazioni del sindaco, che hanno fatto tragicamente ridire tutto il Paese". Lo ha affermato il coordinatore cittadino di Fd'I a Boscoreale, Fabio Cirillo. "Mancanza di controlli per le strade da parte della Polizia municipale - ha proseguito Cirillo - soprattutto nei punti cruciali come l'uscita della strada statale 268, e sugli assembramenti che, in barba alle disposizioni governative e regionali, persistono in città, assenza di chiare informazioni, evidenziano la debacle del sindaco e della giunta comunale che, anche in questa occasione, dimostra tutti i suoi limiti che derivano dalla mancanza di credibilità e di competenza. Nell'esprimere piena ed assoluta solidarietà e vicinanza ai cittadini boschesi e tutti gli Italiani e consapevoli che non è questo il tempo delle polemiche ma della responsabilità e della collaborazione istituzionale e politica, Fratelli d'Italia invita tutti i cittadini e le cittadine a mantenere alto il livello di attenzione e rinvia alla fine dell'emergenza coronavirus la resa dei conti con questo sindaco e con questa amministrazione che si conferma non all'altezza del valore della nostra città", ha concluso l'esponente Fd'I.(Ren)