Russia: catena laboratori Invitro avvia servizio test su coronavirus

- Entro 30 giorni Invitro, azienda russa specializzata nelle indagini di laboratorio, inizierà i test relativi all'infezione da coronavirus. Lo ha riferito a "Vedomosti", riprendendo un rappresentante dell'azienda. Il test verrà eseguito a pagamento, con un prezzo fisso per tutte le regioni dove sono dislocati i centri affiliati alla catena. La fonte non ha tuttavia fornito una cifra, che sarà resa nota in prossimità della data di lancio del servizio. I risultati del test potranno essere ottenuti in minimo due giorni. L'elenco di studi medici in cui i pazienti potranno effettuare il test apparirà presto sul sito web dell'azienda. (Rum)