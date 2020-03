Roma: fermato per controlli Dpcm viaggia su scooter rubato, arresto 28enne

- I carabinieri del nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 28enne, originario di Catania, per ricettazione. Ieri sera, nel corso di un servizio di controllo, i carabinieri hanno sorpreso il 28enne alla guida di uno scooter in piazzale della stazione Tuscolana e lo hanno fermato. Al termine del controllo – eseguito anche mediante la banca dati delle forze dell’ordine - l’uomo è risultato colpito da un ordine di sottoposizione agli arresti domiciliari, emesso dal Tribunale di Roma – II Sezione Penale in data 19/02/2020. Inoltre, lo scooter su cui viaggiava è risultato denunciato come rubato lo scorso novembre presso la stazione carabinieri di Domodossola. L’arrestato, su disposizione è stato autorizzato a raggiungere il proprio domicilio con mezzi propri, per le vigenti restrizioni del Dpcm. (Rer)