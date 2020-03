Romania-Moldova: diplomazia di Bucarest, sostegno a Chisinau condizionato da riforme democratiche

- Il sostegno della Romania alla Moldova, compreso il sostegno finanziario, continuerà a essere strettamente condizionato dal proseguimento delle riforme essenziali per lo sviluppo democratico del paese confinante e dall'avanzamento del suo percorso europeo. Negli ultimi quattro mesi non ci sono stati sviluppi in questo senso. E' quanto si legge in una dichiarazione del ministero degli Affari esteri di Bucarest.La diplomazia romena indica di aver preso atto degli sviluppi politici a Chisinau relativi alla firma di un accordo sulla conclusione di una nuova alleanza governativa. "In relazione a questi sviluppi politici, la posizione della Romania sulla situazione in Moldova rimane nelle coordinate avute di fino ad ora, come è stato presentato nella dichiarazione del presidente della Romania Klaus Iohannis, del 12 novembre 2019", sottolinea la diplomazia romena che evidenzia come negli ultimi quattro mesi, in Moldova "non vi sono stati sviluppi che attestano il proseguimento o la realizzazione di riforme sostenibili nella direzione del percorso europeo". (segue) (Rob)