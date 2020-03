Romania-Moldova: diplomazia di Bucarest, sostegno a Chisinau condizionato da riforme democratiche (2)

- "Il ministero degli Affari esteri ritiene che i dubbi sull'autentico impegno delle autorità di Chisinau nel senso delle riforme necessarie siano mantenuti anche nell'attuale congiuntura politica, in quanto non vi sono argomenti per aprire le prospettive di cambiamenti sostanziali a seguito della formazione della nuova coalizione governativa a Chisinau", si legge nella nota. Di conseguenza, il ministero romeno sottolinea che "il sostegno della Romania, compreso il sostegno finanziario, sarà rigorosamente condizionato dal proseguimento delle riforme essenziali per lo sviluppo democratico della Moldova e dall'avanzamento del suo percorso europeo". (segue) (Rob)