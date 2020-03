Romania-Moldova: diplomazia di Bucarest, sostegno a Chisinau condizionato da riforme democratiche (3)

- Allo stesso tempo, la Romania continuerà a perseguire prioritariamente gli interessi dei cittadini della Moldova, nonché la realizzazione di progetti strategici bilaterali. "La Romania continuerà a prestare particolare attenzione al modo in cui la Moldova applicherà rigorosamente il partenariato strategico bilaterale sull'integrazione europea e continuerà il suo percorso europeo con fermezza e coerenza, compresa l'attuazione dell'accordo di associazione con l'Unione europea e le riforme necessarie per avvicinare l'Ue - l'unica opzione praticabile per la profonda riforma delle istituzioni moldave, che probabilmente porterà benefici tangibili ai suoi cittadini ", afferma il ministero degli Affari Esteri romeno. (Rob)