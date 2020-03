Nato: stampa tedesca, sospesa esercitazione Defender Europe 2020

- A causa della pandemia del nuovo coronavirus, la Nato ha deciso di sospendere le esercitazioni Defender Europe 2020, che avrebbero dovuto tenersi in Polonia e Lettonia dal 27 aprile al 22 maggio prossimo. “Gli Stati Uniti hanno deciso di porre fine alle esercitazioni in maniera ordinata”, ha reso noto un portavoce del ministero della Difesa tedesco, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Il funzionario ha aggiunto che, finora, in Germania sono giunti circa 5.500 militari statunitensi che avrebbero dovuto essere impiegati in Defender Europe 2020. Inoltre, le Forze armate tedesche (Bundeswehr) hanno sospeso tutte le attività relative all'esercitazione e stanno collaborando al rimpatrio dei militari statunitensi. Le esercitazioni Defender Europe 2020, il cui centro logistico è stato dislocato in Germania dove si è conclusa la prima fase di preparazione, sono state annunciate come le più vaste mai condotte dalla Nato in Europa degli ultimi 25 anni, con 37 mila militari dispiegati di cui 20 mila in arrivo dagli Usa. Tuttavia, col diffondersi del coronavirus, diversi Stati partecipanti come Usa e Germania hanno ridotto i propri contingenti, mentre altri come Italia e Finlandia hanno rinunciato a prendervi parte. (Geb)