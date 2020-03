Coronavirus: sindacati, costituito tavolo con Atac per emergenza

- "Nella tarda serata di ieri è stato costituito in Atac il comitato di sicurezza aziendale per fronteggiare l'emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus". Lo riferiscono in una nota i segretari regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Fna. "Abbiamo chiesto - proseguono i sindacalisti - di intensificare l'igienizzazione su tutti i luoghi di lavoro e su vetture, treni, metro e tutto il materiale rotabile, facendo un controllo accurato sulle igienizzazioni, utilizzando i lavoratori volontari resi disponibili dalla sospensione temporanea delle attività. È stato proposto di valutare la possibilità di sanificare le metropolitane prima dei cambi turno del personale e i bus in piazza, utilizzando turni di lavoro il più possibile compatibili con la riduzione dei contatti, sono stati richiesti i kit 'guanti e mascherine, gel igienizzante' per tutti i lavoratori front-line, officine e anche per i lavoratori dell'indotto che igienizzano gli ambienti, continuano i segretari –. Abbiamo attivato un'assicurazione sanitaria valida per tutto il personale che dovesse contrarre il virus. Stiamo cercando soluzioni, in tutte le aziende, attraverso un tavolo di trattativa permanente, perché ogni lavoratore abbia la dovuta e necessaria tutela". (Com)