India: commissariamento Yes Bank, le restrizioni saranno revocate domani (2)

- Yes Bank è la quarta banca privata del paese, con depositi per 2.090 miliardi di rupie (quasi 25,5 miliardi di euro), ma è gravata da ingenti crediti inesigibili e priva di capitali sufficienti a coprire le perdite. Per il periodo del commissariamento non può concedere o rinnovare prestiti, fare investimenti, assumere passività, trasferire o cedere proprietà o attività. Può pagare gli stipendi dei dipendenti e i canoni di locazione e provvedere alle spese fiscali e legali. Inoltre, è stato posto un limite di 50 mila rupie (poco meno di 607 euro) ai prelievi. La scorsa settimana sono stati ripristinati il servizio di pagamento mobile immediato (Imps), il Trasferimento elettronico nazionale di fondi (Neft) e i pagamenti con carte di credito, e ai correntisti è stato permesso anche di far fronte a pagamenti e obblighi collegati a conti di altre banche. (segue) (Inn)