Coronavirus: Kosovo, confermato nuovo caso, sale a 16 numero contagiati

- E' salito a 16 il numero dei contagiati con il coronavirus in Kosovo, dopo la conferma oggi di un nuovo caso. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale della sanità pubblica del Kosovo. Si tratta di una donna giunta ieri a Pristina con un volo diretto da Londra. Sempre da Londra è rientrata anche la coppia dei fidanzati, confermati ieri come positivi e subito trasferiti all'ospedale delle malattie infettive della capitale kosovara. I primi due casi in Kosovo, risultati positivi al Covid 19, sono stati confermati lo scorso venerdì. Si è trattato di un uomo di 77 anni e di una giovane ragazza italiana di 20 anni, impegnata con la Caritas nel paese balcanico.(Kop)