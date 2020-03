Abruzzo: pubblicato bando per Associazioni Cram

- È stato pubblicato sul sito della Regione Abruzzo il bando per l'erogazione dei contributi in favore di quelle associazioni che hanno sede fuori dal territorio nazionale che aderiscono alla Comunità abruzzesi nel mondo (Cram). Il bando pubblicato fa riferimento all'erogazione di contributi dell'anno 2020, in linea con quanto stabilito dalla legge regionale che ogni anno mette a disposizione delle associazioni di abruzzesi nel mondo che aderiscono al Cram contributi per la realizzazione di progetti culturali e ricreativi. La dotazione finanziaria del 2020 è di 70 mila euro. Obiettivo del bando, ha spiegato la Regione, è di sostenere progetti e iniziative volte a rinsaldare il legame con la terra d'origine, rafforzare il senso di appartenenza alle radici storiche e culturali delle comunità degli abruzzesi presenti fuori Regione, promuovendo, al contempo, l'immagine e l’internazionalizzazione del brand Abruzzo. Le domande di ammissione a finanziamento devono essere presentate sulla piattaforma informatica della Regione Abruzzo entro le ore 24 di venerdì 10 aprile 2020. (Ren)