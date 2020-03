Maltempo: da Cdm un milione a regione Lazio

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente, Giuseppe Conte, ha deliberato ieri la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della regione Lazio e il conseguente stanziamento di un milione di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per far fronte alle prime necessità. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. (Com)