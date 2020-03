Russia: coronavirus, Duma adotta in prima lettura disegno di legge per limitare prezzi medicinali (2)

- Il presidente della Duma di Stato Vjacheslav Volodin ha osservato che l'adozione di questa legge è molto importante in questo momento in cui le istituzioni nazionali stanno impiegando tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione del coronavirus. “La grave carenza di mascherine mediche e gel antisettici, che è stata osservata negli ultimi giorni in tutto il paese, è una conseguenza non solo della domanda eccessiva, ma anche delle azioni dei rivenditori che vendono questi prodotti in piccoli lotti a prezzi gonfiati", ha detto Volodin. La Duma vuole adottare rapidamente il disegno di legge e quindi la seconda e la terza lettura che garantiranno l’approvazione della normativa si dovrebbero tenere domani e dopodomani. (Rum)