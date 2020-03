Coronavirus: protocollo Abi e sindacati, potenziati e-banking e sportelli automatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati dei lavoratori bancari Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin Falcri-Silcea-Sinfub hanno condiviso con Abi un protocollo sulle misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore bancario. Il protocollo è definito "un passo importante" in un comunicato con giunto nel quale si annuncia che le due parti intendono fare in modo che l'attività delle banche continui a "svolgersi con la massima attenzione alla tutela della salute di tutte le persone interessate, clientela e lavoratrici/lavoratori e in conformità con le previsioni normative". Nel protocollo, le parti hanno condiviso quale importante fattore per contrastare la diffusione del contagio il prioritario utilizzo da parte della clientela dei canali internet/mobile banking e degli sportelli automatici all'esterno delle filiali, limitando la necessità di recarsi all'interno delle filiali stesse."Il protocollo di oggi – afferma Salvatore Poloni, presidente del comitato per gli Affari sindacali e del lavoro di Abi – conferma la piena consapevolezza delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, delle imprese associate ad Abi, delle organizzazioni sindacali e dell'Associazione bancaria italiana della particolare situazione di emergenza che sta attraversando il Paese e del ruolo che singolarmente e congiuntamente rivestono a supporto dell'economia nazionale, delle imprese e delle famiglie". (Com)