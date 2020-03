Nord Macedonia: coronavirus, chiusi i confini e l'aeroporto di Skopje

- Le autorità della Macedonia del Nord hanno disposto la chiusura dei confini nazionali ai cittadini stranieri nel tentativo di arginare la diffusione del coronavirus. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Mia", le uniche eccezioni riguarderanno i mezzi che trasportano merci e gli spostamenti del personale diplomatico. Anche l'aeroporto internazionale di Skopje è stato chiuso, eccetto per i voli militari, per quelli merci e per scopi umanitari. Si fa sempre più probabile intanto la decisione di posticipare le elezioni parlamentari in programma per il 12 aprile. Il ministro degli Esteri macedone Nikola Dimitrov ha invitato i cittadini a non viaggiare all'estero in questo periodo difficile. (Mas)