Lavoro: da Cdm ok ad adeguamento retributivo per assunti Maeci in sedi diplomatiche e Istituti cultura all'estero

Roma, 17 mar 09:40 - (Agenzia Nova) - Il Consiglio dei ministri ha deliberato di autorizzare il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, ad esprimere il parere favorevole del governo sull'ipotesi di sequenza contrattuale ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018, stipulata il 27 novembre 2019, finalizzata a definire una specifica disciplina per l'adeguamento retributivo per il personale italiano assunto con contratto a tempo indeterminato dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale nelle sedi diplomatiche e negli Istituti italiani di cultura all'estero. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. (Com)