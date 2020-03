India: Madhya Pradesh, Corte suprema chiede risposte a petizione su verifica maggioranza

- La Corte suprema dell’India ha chiesto al presidente dell’assemblea legislativa dello Stato del Madhya Pradesh, Narmada Prasad Prajapati, e al capo del governo statale, Kamal Nath, di rispondere alla petizione del Partito del popolo indiano (Bjp) per lo svolgimento in tempi rapidi di una verifica di maggioranza. Domani è stata fissata un’udienza, tenuta dai giudici Dhananjaya Y. Chandrachud e Hemant Gupta. Ieri Prajapati ha aggiornato la seduta dell’aula al 26 marzo, giorno dell’elezione per il rinnovo parziale del Consiglio degli Stati, la camera alta del parlamento federale, motivando la sospensione dei lavori per i prossimi giorni con l’allarme sanitario per il coronavirus. Il governatore statale, Lalji Tandon, invece, ha chiesto che la verifica della maggioranza si svolgesse oggi. Il Bjp, con una petizione a firma dell’ex capo del governo statale Shivraj Singh Chouhan e altri nove suoi dirigenti, si è rivolto alla massima autorità giudiziaria. Nath è stato ricevuto venerdì scorso da Tandon, al quale ha consegnato una lettera con la richiesta di una verifica della maggioranza nella prossima sessione dell’assemblea legislativa e la denuncia di una compravendita di politici. (segue) (Inn)