India: Madhya Pradesh, Corte suprema chiede risposte a petizione su verifica maggioranza (2)

- La crisi politica nello Stato è esplosa la scorsa settimana quando 22 membri del Congresso nell’assemblea legislativa, tra i quali sei ministri, hanno inviato lettere di dimissioni al governatore. I 22 politici sono legati a Jyotiraditya Scindia, ex dirigente del Congresso, da tempo in contrasto col governo di Nath, passato ufficialmente al Bjp. Diciannove dei dimissionari hanno poi lasciato Bhopal per recarsi a Bangalore, nel Karnataka. Nath ha scritto che sono stati sistemati in un resort ad opera del Bjp e ha chiesto che si faccia luce sulla vicenda. Il presidente dell’assemblea legislativa Prajapati ha convocato i 22 deputati dimissionari, che però non si sono presentati. Alcuni sono rientrati e hanno dichiarato di non sentirsi al sicuro nel Madhya Pradesh. Per ora sono state accettate le dimissioni dei sei ministri. Se venissero accolte anche quelle degli altri 16 deputati, il numero scenderebbe da 228 a 206 e la soglia della maggioranza a 103. Prima degli ultimi sviluppi il Congresso disponeva di 114 seggi contro i 107 del Bjp; il governo, inoltre, aveva l’appoggio di due esponenti del Partito della società maggioritaria (Bsp), di uno del Partito socialista (Sp) e di quattro indipendenti. (segue) (Inn)