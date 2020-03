India: Madhya Pradesh, Corte suprema chiede risposte a petizione su verifica maggioranza (4)

- “Dopo essere stato un membro di primo piano del Congresso per 18 anni, è tempo per me di andare avanti”, si legge nella lettera. “Benché il mio scopo e obiettivo resta quello che è sempre stato fin dall’inizio, servire il popolo del mio Stato e del paese, credo di non essere più in grado di farlo all’interno di questo partito”, prosegue Scindia. “Per riflettere e realizzare le aspirazioni del mio popolo e dei miei lavoratori, credo che la cosa migliore sia guardare avanti a un nuovo inizio”, conclude. Il nuovo inizio di Scindia è, dunque, il Partito del popolo indiano, che non è estraneo alla tradizione politica della sua famiglia. La nonna, Vijaya Raje Scindia, infatti, fu tra i fondatori del Bharatiya Jana Sangh, il partito da cui ha avuto origine il Bjp, e fu tra i dirigenti politici arrestati nel periodo dello stato di emergenza dichiarato dal governo di Indira Gandhi. Le zie Vasundhara Raje e Yashodhara Raje, del Bjp, hanno ricoperto incarichi ministeriali a livello statale e centrale. (segue) (Inn)