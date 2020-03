Coronavirus: da Cdm via libera a sospensione tasse e contributi in dl "Cura Italia"

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito ieri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, del ministro dell'Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo e del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto interviene con misure specifiche anche in campo fiscale, allo scopo, come spiega la presidenza del Consiglio in una nota, di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità. Nel dettaglio, sono previste: sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere-convegni), sale giochi e centri scommesse; sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti Iva, ritenute e contributi di marzo); differimento scadenze, per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo; disapplicazione della ritenuta d'acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400 mila nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile; sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell' Agenzia delle entrate. (segue) (Com)