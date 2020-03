Finanza: Centemero (Lega), Consob agisca contro speculazione

- Il deputato Giulio Centemero, capogruppo Lega in commissione Finanze della Camera interviene sugli stop alle contrattazioni al ribasso decise su alcune piazze finanziarie europee e sulle operazioni che fino a ieri hanno penalizzato Piazza Affari. "Spagna e Belgio hanno messo lo short ban su tutto il mercato per la durata di un mese e risulta da fonti di stampa che la Francia stia per applicarlo. Perché Consob lo ha applicato solo su 20 titoli e solo per la data odierna? - si chiede il deputato della Lega in una nota - Cosa aspettiamo ad agire? In momenti di crisi e speculazione servono scelte chiare. I tentennamenti sono nocivi". (Com)